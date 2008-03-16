Воронин огласил принцип решения приднестровской проблемы

Молдова должна не только сохранить свой нейтралитет, но и добиться его международного признания, чтобы решить приднестровскую проблему.

Как передает Рейтер, об этом заявил Президент Молодовы Владимир ВОРОНИН, выступая на съезде правящей партии коммунистов, которую он возглавляет.

"Решение этой (приднестровской) задачи должно произойти на принципе... невхождения объединенной страны в любые военные блоки", - сказал В.ВОРОНИН.

"Объединенная Молдова должна быть не просто нейтральным государством, она должна добиться международного признания этого статуса", - подчеркнул он.

Ранее В.ВОРОНИН отмечал, что нейтралитет его страны могли бы гарантировать посредники (Россия, Украина, ОБСЕ) и наблюдатели (США и ЕС) на переговорах по приднестровскому урегулированию, подписав для этого специальную декларацию.

"Партия коммунистов не видит необходимости изменения такого (нейтрального) статуса нашей страны в ближайшей исторической перспективе, считает участие в военных блоках опасным анахронизмом, провоцирующим лишь новые разделительные линии и искусственные конфликты", - сказал В.ВОРОНИН.

Приднестровье объявило о независимости от Молдовы в 1990 году. Спустя два года между сторонами произошел вооруженный конфликт, в котором погибли сотни людей. Планы по урегулированию конфликта успеха не имели.