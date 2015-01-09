The Guardian: Лидеры ЕС надеются, что Путин сделает важный шаг вперед для урегулирования украинского кризиса

В статье, которая называется «Лидеры ЕС надеются, что Путин сделает важный шаг вперед для урегулирования украинского кризиса», опубликованной в британской газете The Guardian, Ян Трейнор пишет, что лидеры ЕС прямо говорят о возможности того, что президент РФ Владимир Путин может сделать важный шаг вперед в урегулировании украинского кризиса, в то время как в ЕС разделились мнения о том, стоит ли облегчать или отменять европейские санкции в отношении России.

Оживилась и дипломатическая деятельность – лидеры Украины и Германии встретились в Берлине, а министр иностранных дел Латвии направился в Киев, затем посетит Москву. Все в ожидании саммита в Казахстане, который должен состояться на следующей неделе с участием российского, украинского и французского президентов и канцлера Германии.

Выступая в Риге, столице Латвии, которая на этой неделе в порядке очередности приняла руководство ЕС на 6 месяцев, Федерика Могерини, координатор внешней политики ЕС, говорила об «ограниченных, но положительных» сигналах, которые поступали от россиян в течение последних недель относительно конфликта в восточной Украине, и подняла вопрос о возможной отмене санкций ЕС «частично или полностью». «Ситуация в Украине немного улучшилась по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад», – сказал она. «Создается впечатление, что Россия изменила свое отношение... Я надеюсь, что это говорит о наступлении нового времени, новой эпохи».

Действия Путина в Украине в прошлом году вызвали худший кризис посткоммунистического периода в отношениях между Россией и Западом. Но, кроме того что в последнее время Путин смягчил свою жесткую политику в отношении Украины, он начал более тесно сотрудничать с Западом в других болезненных сферах, таких как Сирия и ядерное оружие, сказала она.

Латвия, которая наряду с двумя другими прибалтийскими государствами была во главе самых ярых приверженцев жесткой политики ЕС в отношении Москвы, также открыто говорит о возможном прорыве в урегулировании украинского кризиса. В столицах ЕС и в Москве растет ощущение того, что Путин ищет пути, чтобы спасти свое положение, выйдя из кризиса на востоке Украины, где Россия поддерживает повстанцев, поскольку обвал рубля и падение цен на нефть, а также санкции сильно разрушают российскую экономику.

«У нас есть ощущение того, что они действительно хотят облегчения санкций», – сказал Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии. «Это возможность, которую мы можем использовать».

Он отправился в Киев в пятницу, а в воскресенье поедет в Москву, чтобы понять, будет ли полезным проведение саммита в Астане, столице Казахстана, в следующий четверг. В то время как латвийский премьер Лаймдота Страуюма сообщила о том, что лидеры Германии и Франции проведут переговоры с Путиным в ближайшее время, Могерини сказала, что встречу в Астане еще не подтвердили. Канцлер Германии Ангела Меркель, главный собеседник для Путина, сказала, что решит в ближайшие дни, будет ли принимать участие в саммите.

Между французами и немцами возникли разногласия по поводу того, стоит ли облегчать санкции против Москвы, в то время как американцы, скорее всего, будут критиковать ослабление давления на Путина.

В период с марта по июль ЕС должен принять решение о том, нужно ли продлевать срок действия санкций в отношении России, которые были введены в ответ на аннексию Россией Крымского полуострова и разжигание восстания против украинского правительства в восточной Украине.

«Если в поведении России не будет никаких изменений и они [ЕС] не продлят срок действия санкций, это будет абсолютно непостижимо. Мы не хотим наблюдать за этим», – сказал высокопоставленный американский чиновник.

Но в Евросоюзе продолжают бурно спорить об эффективности санкций, об их влиянии на разрушающуюся российскую экономику и на европейский бизнес. Чехи, словаки, венгры, австрийцы решительно настроены против санкций, в то время как Берлин и Париж все больше их поддерживают. Президент Франции Франсуа Олланд сказал на этой неделе о необходимости остановить действие санкций, в то время как Меркель подчеркнула в четверг, что они должны продолжать действовать, но это зависит от поведения России.

«Главным для нас является единая позиция ЕС», – сказал Ринкевичс The Guardian. «Это сложно. Страны-члены занимают разные позиции».

После четырехчасовой встречи с Путиным в Австралии в ноябре, Меркель была раздражена поведением российского лидера. Некоторые говорят, что она поедет в Казахстан, если только будет уверена в достижении того, что она считает положительным результатом.