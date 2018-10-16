The Economist: Конец войны на Востоке Украины кажется далеким, как никогда

Причины есть даже для прекращения мирных переговоров.

«Вы хоть знаете, куда едете?» - с широко отрытыми глазами спрашивает украинский солдат Андрей, который несет службу на границе между подконтрольной Киеву территорией и охваченными войной районами на востоке.

По другую сторону от линии разграничения мрачный боевик Артем с поддерживаемой Россией так называемой «ДНР» проводит свои дни рядом с двумя портретами: Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Он допрашивает всех, кто приехал на оккупированные территории и вызывает у него подозрения. Артем расспрашивает о лояльности российских террористов, потирая нож, прицепленный к его левой ноге.

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Война в Украине продолжается уже пятый год, а конца не видно на горизонте, пишет The Economist. Немалый кусок Донбасса остается под контролем российских боевиков. 500-километровая «контактная линия», усеянная минами, делит регион на две части. С 2014 году было убито более 10 тысяч человек, и количество жертв продолжает расти, хоть и медленнее, чем в прошлые годы. В начале этого месяца трое школьников подорвались на мине. В Авдеевке, которая расположена прямо на линии фронта, даже последние относительно спокойные месяцы кажутся зловещими.

«Такое затишье обычно заканчивается плохо», - говорит врач Ольга.

Переговоры о завершении войны поставлены на паузу перед выборами президента и парламента Украины. Несмотря на то, что внимание мира сейчас приковано к чему-то другому, украинцы до сих пор считают войну самой большой проблемой своей страны, которая преобладает над коррупцией и решением экономических трудностей. Действующий президент Петр Порошенко использует лозунг: «Мы остановили агрессора и защитили страну!». Но мало кто верит в Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году и обещают особый статус захваченным российскими силами Донецку и Луганску. Споры вокруг их выполнение продолжаются уже несколько лет. Украина настаивает, что сначала нужно обеспечить безопасность и вернуть контроль над границей с Россией, прежде чем будут сделаны политические шаги с ее стороны. Россия же требует на принятии политических гарантий для так называемых «республик», прежде она уступит захваченными территориями. Многие в Украине верят, что соглашение, заключенное во время агрессивного наступления России, на самом деле паршивая. Продолжать настаивать на ее выполнении все равно что «ехать верхом на мертвом коне».

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В частных беседах чиновники признают, что Минские соглашения не будут дополнены, расширены или заменены, пока не будет достигнуто урегулирование. Одно из дополнений, которые обсуждаются, - это размещение миротворцев ООН. По словам специального представителя Курта Волкера, несколько стран уже согласились отправить свои контингенты на Донбасс. Среди них Швеция, Финляндия, Беларусь, Турция и Австрия. Но пока Путин не изменит свою точку зрения, нынешнее тление войны будет продолжаться. Волкер не проводил встреч с серым кардиналом Кремля Владиславом Сурковым с января. Россия решила подождать и посмотреть, что будет после выборов, надеясь, что в Киеве политический баланс изменится и власть возьмут в руки более лояльные политики.

Хотя разделение Донбасса абсолютно искусственное, чем дольше оно будет существовать, тем сложнее будет провести реинтеграцию оккупированных районов.

«Стороны, похоже, больше стремятся укрепить свои позиции и усилить физическое отделение друг от друга», - говорилось в отчете «Международного кризисного центра», который был опубликован недавно.

Даже если российские войска отступят, придется сделать определенные базовые шаги для политического объединения. Но даже составить списки избирателей будет очень сложно. Более 1,5 миллиона человек покинули охваченный войной регион. Пересечение линии разграничения иллюстрирует то, насколько Украина и оккупированные территории отдаляются друг от друга. Тем, кто оставляет свободную украинскую территорию и едут в Донецк, ставят штамп в паспорте так, будто они едут за границу. И российские боевики заставляют всех прибывших заполнить так называемые «миграционные карты», копируя документы, которые ведет Россия. На захваченных территориях начал работать оператор мобильной связи под названием Phoenix, абоненты которого не могут звонить на украинские мобильные номера, что довольно символично.

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Для мирных жителей по обе стороны политическая игра продолжается слишком долго. Они хотят, чтобы война кончилась с любым результатом. Несмотря на то, что бои продолжаются, люди цепляются за радости нормальной жизни. Школьники в Авдеевке играют в футбол, хотя признаются, что по вечерам до сих пор страшно. В Донецке коммунальщики пытаются поддерживать местные парки в порядке. А в местном оперном театре начался новый сезон со спектаклями «Турандот» Джакомо Пуччини и «Пиковая дама» по произведению Александра Пушкина. Однако, как и в драме русского писателя, мир для людей на Востоке Украины пока не доступен.