Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов - СМИ

В ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить Соединенным Штатам список ядерных объектов Северной Кореи. Читайте такжеНовая встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится после выборов в конгресс США Об этом сообщила японская газета «Иомиури». В ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции. Северокорейский лидер ответил отказом, мотивировав его тем, что США все равно не поверят в этот список, так как между двумя странами не установилось доверие.

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