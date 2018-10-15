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Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов - СМИ

06:22, 15 октября 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщила японская газета «Иомиури».

В ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции.

Северокорейский лидер ответил отказом, мотивировав его тем, что США все равно не поверят в этот список, так как между двумя странами не установилось доверие.

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Теги: #Ким Чен Ын#Майк Помпео