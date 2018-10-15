Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов - СМИ
06:22, 15 октября 2018Мир
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В ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции.
REUTERS
Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить Соединенным Штатам список ядерных объектов Северной Кореи.
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Об этом сообщила японская газета «Иомиури».
В ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции.
Северокорейский лидер ответил отказом, мотивировав его тем, что США все равно не поверят в этот список, так как между двумя странами не установилось доверие.
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