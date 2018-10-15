Клинтон рассказала о скандале с ее мужем и Моникой Левински

По словам Клинтон, Моника Левински «была взрослой» на момент отношений с главой государства.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее супруг Билл Клинтон поступил правильно, отказавшись уходить в отставку после скандала с Моникой Левински.

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Об этом она сказала в интервью CBS. На вопрос о том, стоило ли Клинтону покинуть пост после романа с Левински, супруга бывшего президента ответила отрицательно. Она также не согласилась, что это было «злоупотребление властью».

По словам Клинтон, Моника Левински «была взрослой» на момент отношений с главой государства.

В ходе интервью Хиллари Клинтон также попыталась увести разговор в сторону того, что обвинения в домогательствах в адрес действующего президента Дональда Трампа остались без внимания.