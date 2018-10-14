В Минобороны Нидерландов заявили, что находятся в состоянии кибервойны с Россией

Министр призвала Нидерланды избавиться от наивности в вопросе кибербезопасности.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией.

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Как сообщает Deutsche Welle, она также добавила, что Нидерландам нужно избавиться от наивности в вопросе кибербезопасности.

Отмечается, что таким образом она прокомментировала инцидент, который произошел в апреле рядом со штаб-квартирой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, когда четыре человека с российскими дипломатическими паспортами были задержаны рядом с автомобилем, полным оборудования, необходимого для проведения кибератак. Как ранее заявляла Бейлевельд, речь шла о неудачной попытке российских спецслужб осуществить кибератаку на серверы ОЗХО.

"Случившееся действительно опасно", - заявила она.

На вопрос, можно ли назвать нынешнее положение дел между двумя странами "кибервойной", она ответила: "Да, это тот случай".

"Мы должны избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - добавила министр обороны Нидерландов.