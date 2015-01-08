Появились первые фото с места перестрелки под Парижем

Согласно текущей информации, вооруженный мужчина начал стрелять по полицейским. Сотрудник правоохранительных органов был серьезно ранен, он находится в критическом состоянии.

По некоторым данным, стрелок был задержан.

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В полиции отметили, что не связывают этот инцидент с нападением на редакцию журнала Charlie Hebdo, который произошел накануне.

Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.