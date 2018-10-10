В США раздали главные музыкальные награды American Music Awards (фото)

Триумфатором вечера стала певица Тейлор Свифт, победившая в четырех номинациях: артист года, лучшая поп/рок певица, лучший поп/рок альбом и тур года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter