В США раздали главные музыкальные награды American Music Awards (фото)
10:52, 10 октября 2018Мир
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Триумфатором вечера стала певица Тейлор Свифт, победившая в четырех номинациях: артист года, лучшая поп/рок певица, лучший поп/рок альбом и тур года.
В лос-анжелесском Microsoft Theater состоялась ежегодная церемония награждения премии American Music Awards.
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Триумфатором вечера стала певица Тейлор Свифт, победившая в четырех номинациях: артист года, лучшая поп/рок певица, лучший поп/рок альбом и тур года.
Лучшей соул/R&B певицей была признана Рианна, а лучшей в категории рэп/хип-хоп стала Карди Би.
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