Эстония вновь обвинила Россию во вторжении в воздушное пространство

По заявлению эстонских военных, 25 декабря воздушное пространство страны нарушил российский самолет-разведчик Ан-72, сообщает РИА Новости.

«Самолет Ан-72 вошел 25 декабря в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо на глубину 1,2 морской мили и пробыл там около минуты. Транспондер летательного аппарата был включен, план полета был предоставлен заранее. Согласно плану полета, Ан-72 должен был пролетать в международном воздушном пространстве», — официально заявил Главный штаб.

Эстонские СМИ утверждают, что МИД Эстонии намерен вручить в этой связи ноту протеста российскому послу.

Минобороны России подтверждает факт полета, но отрицает нарушение границы.

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«25 декабря 2014 года военно-транспортный самолет Ан-72 Минобороны России совершал плановый полет из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Полет проходил по установленному маршруту над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ воздушного пространства Эстонии и других государств», — говорится в сообщении оборонного ведомства.