Рейс AirAsia QZ8501: Черные ящики вместе с обломками самолета, возможно, не удастся найти, после того как самолет «упал или разбился» во время аварии – The Independent

Об этом сообщает Адам Визнолл в статье «Рейс AirAsia QZ8501: Необходимые черные ящики вместе с обломками самолета, возможно, не удастся найти, после того как самолет «упал или разбился» во время аварии», опубликованной на сайте газеты The Independent.

Водолазы, которые ищут обломки разбившегося пассажирского самолета AirAsia, похоже, не могут найти важнейшие для расследования черные ящики, говорят чиновники, даже, несмотря на то, что они определили местоположение корпуса самолета с помощью гидролокатора.

Пять крупных объектов были обнаружены на дне Яванского моря примерно в 90 морских милях от побережья Борнео, и эксперты считают, что это части Аэробуса A320-200, который упал в море на пути из Сурабайи в Сингапур в прошлое воскресенье.

Обнаружена самая большая часть, примерно 18 метров (59 футов) в длину, предположительно корпус самолета - но плохие погодные условия и сильные течения не позволяют водолазам погрузиться на сравнительно небольшую 30-метровую глубину, чтобы подтвердить это.

Францискус Бамбанг Соэлистио, глава национального поискового и спасательного агентства Индонезии, сказал, что внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы добраться до корпуса, где многие тела все еще могут быть пристегнуты к сидениям. «Нашим приоритетом является погружение в местах, где, по нашим предположениям, находятся части самолета», сказал он.

Но Соэлистио сообщил, что ни один из кораблей, которые проводят поиски в этом районе, не зафиксировал каких-либо «звуков» - сигналы локатора, которые посылают черные ящики в случае аварии.

Бортовые самописцы хранят важные данные из диагностических систем самолета, а также до двух часов аудиозаписей из кабины, и представляют собой наилучшую возможность для следователей, определить, что случилось с рейсом QZ8501.

Подполковник ВВС Джонсон Суприяди, член поисково-спасательной операции, сказал, что, похоже, ящики, расположенные в хвостовой части самолета, оторвались от остальных обломков.

«Основываясь на обнаруженных обломках, можно предположить, что корпус самолета раскололся или треснул и отделился от хвоста», сказал он.

До тех пор, пока не будут найдены черные ящики, причина аварии останется загадкой. BMKG, метеорологическое агентство Индонезии, сообщило, что плохие погодные условия могли стать причиной обледенения двигателей самолета.

«Полетная документация, предоставленная офисом BMKG, показывает довольно тревожные погодные условия для самолета на уровне полета на выбранном маршруте», сообщает агентство в докладе на 14 страниц.

Поисковые команды за восемь дней забрали из воды 34 тела из 162 пассажиров и членов экипажа на борту самолета.

Крушение стало первым роковым происшествием, которое произошло на бюджетных авиалиниях AirAsia, чей индонезийский филиал летает по крайней мере в 15 направлениях по всему архипелагу.

Авиакомпания находится под давлением со стороны индонезийских властей, которые приостановили полеты из Сурабайи в Сингапур, заявив, что у перевозчика было разрешение на перелеты по этому маршруту только по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Индонезийская компания AirAsia сказала, что будет сотрудничать с министерством транспорта, пока будет осуществляться проверка лицензии.

В совместном заявлении полномочного органа гражданской авиации Сингапура (CAAS) и Changi Airport Group, говорится, что у AirAsia было необходимое разрешение совершить ежедневный рейс между Сурабайей и Сингапуром.