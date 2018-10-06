Тело Монсеррат Кабалье привезли в зал для прощания (видео)

Сегодня в Барселоне ушла из жизни Монсеррат Кабалье.

В Барселоне скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.

6 октября в фургоне ее тело доставили в ритуальный дом в Барселоне для подготовки к прощанию, сообщает Reuters.

Как сообщалось ранее, похороны Монсеррат Кабалье пройдут в понедельник, 8 октября, в Барселоне. Поминки состоятся завтра, в воскресенье, 7 октября, начиная с 14.00 в медицинском центре.

Звезда мировой оперной сцены 24 сентября была доставлена в одну из клиник Барселоны, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на инсайдера из окружения певицы. По имеющимся данным, у певицы возникли проблемы с мочевым пузырем.

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Воспалительный процесс был оккупированный успешно, и уже вскоре Кабалье собирались выписать из клиники. Из-за проблем со здоровьем Монсеррат Кабалье в последние годы пыталась воздерживаться от выступлений.

Последние десять лет она передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски. После автокатастрофы в 2002 году у нее были проблемы с ногами.

Свое 85-летие оперная дива отпраздновала потрясающим концертом в Киеве 15 апреля.