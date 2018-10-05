South China Morning Post: Пропавший глава «Интерпола» под арестом в Китае

Его задержали, как только он прилетел из Франции на прошлой неделе.

Первый китайский глава «Интерпола» Мэн Хунвэем под следствием в Китае. Поэтому его задержали, когда он прилетел в страну из Франции.

Об этом сообщает англоязычное китайское издание South China Morning Post, напоминая, что жена Мэна Хунвэя заявила во французскую полицию об исчезновении мужа.

Источники китайского издания сообщили, что 64-летнего главу «Интерпола», который также занимает должность вице-министра общественной безопасности Китая, «задержали» для допроса правоохранительные органы, «как только он приземлился в стране» на прошлой неделе. Пока не известно, в чем Мэна подозревают и где именно его удерживают.

В «Интерполе» сообщили, что знают о пропаже Мэна и что проблемой занимаются соответствующие органы во Франции и Китае. Больше в организации давать комментариев не собираются. Министерство иностранных дел КНР тоже отказалось говорить о деле. Согласно китайскому законодательству, семью и работодателя любого подозреваемого должны оповестить о подробностях в течение 24 часов после задержания за исключением тех случаев, когда это может навредить следствию. Жене Мэна, похоже, таких разъяснений не предоставили.