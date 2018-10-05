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South China Morning Post: Пропавший глава «Интерпола» под арестом в Китае

18:34, 05 октября 2018
Мир
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Мэн Хунвэем / REUTERS

Об этом сообщает англоязычное китайское издание South China Morning Post, напоминая, что жена Мэна Хунвэя заявила во французскую полицию об исчезновении мужа.

Источники китайского издания сообщили, что 64-летнего главу «Интерпола», который также занимает должность вице-министра общественной безопасности Китая, «задержали» для допроса правоохранительные органы, «как только он приземлился в стране» на прошлой неделе. Пока не известно, в чем Мэна подозревают и где именно его удерживают.

В «Интерполе» сообщили, что знают о пропаже Мэна и что проблемой занимаются соответствующие органы во Франции и Китае. Больше в организации давать комментариев не собираются. Министерство иностранных дел КНР тоже отказалось говорить о деле. Согласно китайскому законодательству, семью и работодателя любого подозреваемого должны оповестить о подробностях в течение 24 часов после задержания за исключением тех случаев, когда это может навредить следствию. Жене Мэна, похоже, таких разъяснений не предоставили.

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Теги: #Китай#Интерпол