США намерены проводить кибератаки по запросу НАТО

По запросу союзников из альянса Соединенные Штаты готовы проводить наступательные и оборонительные кибератаки.

США готовы предоставить свои возможности в сфере кибератак для стран – членов НАТО. По данным агентства Associated Press, соответствующее заявление министр обороны США Джеймс Мэттис сделает в ближайшие дни. Читайте такжеНАТО помогает Украине в вопросах кибербезопасности - Столтенберг Предполагается, что по запросу союзников из альянса Соединенные Штаты готовы проводить наступательные и оборонительные кибератаки. При этом весь процесс будет проходить исключительно под контролем Вашингтона. В качестве причины такого решения агентство указывает «агрессивное использование кибератак» Россией в отношении европейских стран. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе намерены создать наступательные киберсилы.

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