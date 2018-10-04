цей матеріал доступний українською

США намерены проводить кибератаки по запросу НАТО

11:23, 04 октября 2018
Мир
921 0
Иллюстрация / REUTERS

По данным агентства Associated Press, соответствующее заявление министр обороны США Джеймс Мэттис сделает в ближайшие дни.

Читайте такжеНАТО помогает Украине в вопросах кибербезопасности - Столтенберг

Предполагается, что по запросу союзников из альянса Соединенные Штаты готовы проводить наступательные и оборонительные кибератаки. При этом весь процесс будет проходить исключительно под контролем Вашингтона.

В качестве причины такого решения агентство указывает «агрессивное использование кибератак» Россией в отношении европейских стран.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе намерены создать наступательные киберсилы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#НАТО#кибератаки