США намерены проводить кибератаки по запросу НАТО
11:23, 04 октября 2018Мир
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По запросу союзников из альянса Соединенные Штаты готовы проводить наступательные и оборонительные кибератаки.
Иллюстрация / REUTERS
США готовы предоставить свои возможности в сфере кибератак для стран – членов НАТО.
По данным агентства Associated Press, соответствующее заявление министр обороны США Джеймс Мэттис сделает в ближайшие дни.
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Предполагается, что по запросу союзников из альянса Соединенные Штаты готовы проводить наступательные и оборонительные кибератаки. При этом весь процесс будет проходить исключительно под контролем Вашингтона.
В качестве причины такого решения агентство указывает «агрессивное использование кибератак» Россией в отношении европейских стран.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе намерены создать наступательные киберсилы.
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