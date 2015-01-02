Обзор зарубежных СМИ: Инфляция в России, новогоднее обращение Путина и поиски самолета AirAsia

Он-лайн цены указывают на резкий рост инфляции в России после падения рубля

Данные PriceStats, которая отслеживает цены он-лайн в 22 странах, показывают, что уровень инфляции в России может вырасти еще больше, чем прогнозируют российские власти. Вопрос только в том, смогут ли они с помощью повышения процентной ставки остановить дальнейшее падение рубля и рост инфляции, или им все-таки придется прибегнуть к финансовому давлению, как в 1998 г.

В своем новогоднем обращении Путин поблагодарил россиян за стойкость в трудные времена

Путин напомнил россиянам об успехах 2014 г. – аннексии Крыма и проведении Олимпийских игр, – но предупредил о трудных временах. Силуанов предупредил, что если огромные государственные расходы не помогут сбалансировать бюджет за год, России придется идти на кардинальные изменения в бюджете. Большинство россиян все еще поддерживает Путина и считает, что Запад его «обижает». Лавров предупредил западные страны о том, что не стоит вмешиваться во внутренние дела России.

В эпоху кризисов и конфликтов

Война в Украине, новый ледниковый период между Россией и Западом, наступление террористического ИГ в Ираке и Сирии потрясли мир в 2014 году. 2015 также будет годом волнений.

Путин делает ставку на союз диктаторов

С помощью Евразийского экономического союза президент России хочет вместе с Беларусью и Казахстаном создать противодействие ЕС. Но именно Россия ослабляет этот союз.

Евразийский союз - авторитарный триумвират.

Украина тоже должна была стать участницей.

Рейс AirAsia QZ8501: Поведение самолета перед было «на грани логики», заявляет эксперт

Ищут черные ящики. Пока из воды забрали только 8 тел.

Некоторые эксперты считают, что самолет упал в воду почти вертикально, другие – что он успел приземлиться на воду (но доказательств этому нет).

Причиной крушения на данный момент считают плохие погодные условия.