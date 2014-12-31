Российские журналисты смонтировали универсальное новогоднее обращение Путина
18:16, 31 декабря 2014Мир
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Владимир Путин, поздравляя россиян с Новым годом, всегда строит свою речь по схожей схеме и использует одни и те же ключевые слова — про очевидные достижения и нерешенные проблемы, единство страны и уверенный взгляд в будущее.
REUTERS
Медуза собрала новогодние обращения президента РФ в одном ролике, создав универсальное обращение из отрывков записей с 1999 по 2013 год.
Читайте такжеПутин поздравил с Новым годом князя Монако, но "пропустил" ПорошенкоВ российском сегменте интернета уже появилось обращение Путина за 2015 год.
Как сообщает Фонтанка, почему-то его не показали первым встретившим Новый 2015 год жителям Камчатки.
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