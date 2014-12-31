Российские журналисты смонтировали универсальное новогоднее обращение Путина

Медуза собрала новогодние обращения президента РФ в одном ролике, создав универсальное обращение из отрывков записей с 1999 по 2013 год.

Читайте такжеПутин поздравил с Новым годом князя Монако, но "пропустил" ПорошенкоВ российском сегменте интернета уже появилось обращение Путина за 2015 год.

Как сообщает Фонтанка, почему-то его не показали первым встретившим Новый 2015 год жителям Камчатки.