Российские журналисты смонтировали универсальное новогоднее обращение Путина

18:16, 31 декабря 2014
Мир
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Владимир Путин, поздравляя россиян с Новым годом, всегда строит свою речь по схожей схеме и использует одни и те же ключевые слова — про очевидные достижения и нерешенные проблемы, единство страны и уверенный взгляд в будущее. 

REUTERS

Медуза собрала новогодние обращения президента РФ в одном ролике, создав универсальное обращение из отрывков записей с 1999 по 2013 год.

Читайте такжеПутин поздравил с Новым годом князя Монако, но "пропустил" ПорошенкоВ российском сегменте интернета уже появилось обращение Путина за 2015 год.

Как сообщает Фонтанка, почему-то его не показали первым встретившим Новый 2015 год жителям Камчатки.

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