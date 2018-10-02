Президент Сербии просит поддержки РФ из-за обострения ситуации в Косово

Вучич заявил, что момент, когда он встречается с Путиным, является одним из важнейших за последние годы.

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 2 октября и заявил, что верит в получении его страной поддержки от РФ, которую всегда сербы имели от россиян.

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Об этом пишет РТС. Вучич подчеркнул, что прибыл просить конкретной политической поддержки Сербии.

"Я считаю, что мы получим от Путина такую поддержку, которую Россия всегда оказывала в прошлом. Сегодня, разные обстоятельства и возможности. Больше напряжения, и важно, что мы все это обсуждаем. О все отдельные события, которые произошли и что может произойти в будущем. Всякий раз, когда мы говорили (с Путиным), мы всегда говорили очень конкретно", - отметил он.

Вучич заявил, что момент, когда он встречается с Путиным, является одним из важнейших за последние годы. Вучич будет просить помощи из-за ситуации в Косово и Метохии.