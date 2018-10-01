В Индонезии авиадиспетчер ценой собственной жизни помог взлететь пассажирскому самолету во время землетрясения (фото, видео)

Парень обеспечил взлет самолета, а затем был вынужден прыгать из диспетчерской башни.

Индонезийский авиадиспетчер Антониус Агунг ценой собственной жизни обеспечил безопасный взлет пассажирского самолета во время страшного землетрясения.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что парень погиб на 22 году жизни. Его коллеги во время землетрясения сбежали с рабочих мест, однако парень обеспечил взлет самолета, а затем был вынужден прыгать из диспетчерской башни. От полученных травм он впоследствии скончался в больнице.

"Когда произошло землетрясение, он дал разрешение Batik Air взлететь и дождался, пока самолет будет на безопасном расстоянии в воздухе, прежде чем покинуть башню АТС", - сообщил представитель аэропорта Йоханнес Гарри Сирай.

Поставщик аэронавигационных услуг AirNav опубликовал фото с церемонии прощания с парнем. В Индонезии уже звучат идеи назвать аэропорт недалеко от города Палу именем Антониуса Агунга. Однако сначала здание аэропорта необходимо восстановить после масштабных разрушений.

Напомним, число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси возросло до 832 человек. Больше всего пострадал город Палу, многие районы которого превратились в руины.