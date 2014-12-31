Канада направила фрегат в Средиземное море мониторить украинский кризис

Фрегат «Фредериктон», имеющий на борту военный вертолет и десантный отряд, заменит фрегат «Торонто», который присоединился к постоянным силам НАТО в июле, сообщает Газета.Ru.

Министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что «фрегат поможет принести мир в Восточную и Центральную Европу».

Читайте такжеВ Черное море вошел американский эсминец Donald Cook

«Канада гордится тем, что вносит значительный вклад в обеспечение войск НАТО и демонстрирует свою неизменную поддержку нашим союзникам», — подчеркнул он.

В настоящее время в воздушной миссии НАТО развернуты шесть канадских истребителей F-18.