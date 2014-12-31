Канада направила фрегат в Средиземное море мониторить украинский кризис
02:13, 31 декабря 2014Мир
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Канадский фрегат с 250 морскими пехотинцами на борту направился из Галифакса в Средиземное море, где присоединится к войскам НАТО, которые осуществляют мониторинг украинского кризиса.
shrrr.gorod.tomsk.ru
Фрегат «Фредериктон», имеющий на борту военный вертолет и десантный отряд, заменит фрегат «Торонто», который присоединился к постоянным силам НАТО в июле, сообщает Газета.Ru.
Министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что «фрегат поможет принести мир в Восточную и Центральную Европу».
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«Канада гордится тем, что вносит значительный вклад в обеспечение войск НАТО и демонстрирует свою неизменную поддержку нашим союзникам», — подчеркнул он.
В настоящее время в воздушной миссии НАТО развернуты шесть канадских истребителей F-18.
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