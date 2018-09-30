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"Рабочий день начинает с молитвы": журналист рассказал о набожности Путина

17:59, 30 сентября 2018
Мир
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Владимир Путин \ REUTERS

Российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщил, что президент РФ Владимир Путин в последние годы стал очень набожным.

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Практически каждый рабочий день главы России начинается с полуторачасовой молитвы, рассказал литератор во время чата на "Главреде". "У меня есть такой инсайд, что наш незабвенный Владимир Путин в последние годы стал очень набожным человеком", - заявил публицист.

В то же время, по его словам, размолвка президента с главой Русской православной церкви - патриархом Кириллом(Владимир Гундяев) очень серьезная, в частности, в политическом плане.

"Потому любое поражение патриарха Кирилла - это безусловная радость для Владимира Путина", - отметил собеседник.

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Теги: #Владимир Путин