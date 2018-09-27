Российский журналист спрогнозировал вероятность новой "холодной войны" между РФ и США

По мнению журналиста, новая "холодная война" невозможна в принципе – чисто по финансовым причинам.

Агрессивная риторика российских дипломатов имеет не столько продуманный, сколько спонтанно-истерический характер.

Об этом заявил известный российский журналист, писатель и публицист Александр Сотник, отвечая на вопросы в ходе чата на Главреде, комментируя вероятность новой "холодной войны" и агрессивные действия российских дипломатов по всему миру.

"Это даже не новая "холодная война". Ну, с кем тут воевать? С "Адмиралом Кузнецовым"? Просто Кремлю хочется, чтобы к нему относились с большей серьезностью. Выйти напыщенно перед камерами и сказать: "Мы сейчас предпримем шаги! Вы у нас все содрогнетесь!", а потом заскулить и отползти, когда камер нет и никто не видит", − считает он.

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По мнению Сотника, новая "холодная война" невозможна в принципе – чисто по финансовым причинам. "Достаточно сравнить военный бюджет Соединенных Штатов Америки и России – все станет понятно. И это только военный бюджет США, а если еще говорить о бюджете НАТО? Поэтому, разумеется, никакой "холодной войны" нет", − сказал журналист.

Сотник полагает, что агрессивная риторика от российских дипломатов имеет не столько продуманный, сколько спонтанно-истерический характер.

"Со стороны Кремля это истерика, даже не в духе "холодной войны". Я уже обращал на это внимание: просто сравните риторику МИДа, который в свое время возглавлял Андрей Громыко, и риторику МИДа, который возглавляет нынче Лавров. Просто сравните это, и вам будет понятно, чем отличается МИД путинской России от МИДа СССР времен "холодной войны". Даже стилистика другая! Я уже не говорю о том, какая деградация. Никто всерьез с деградантами воевать не будет", − подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению Александра Сотника, серьезного ужесточения действий со стороны России в ответ на разрыв Украиной Договора о дружбе и сотрудничестве ожидать не стоит. Но обычная истерика с "битьем кремлевской посуды" - будет.