Лавров заявил, что Россия уже отправила в Сирию комплексы С-300

Поставки С-300 начались сразу после уничтожения самолета-разведчика Ил-20 над Средиземным морем.

Москва уже начала поставлять в Сирию российские зенитно-ракетные комплексы С-300.

Об этом во время пресс-конференции в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

«С-300 уже начали поступать в Сирию», - заявил глава ведомства, заметив, что в соответствии с поручением президента поставки начались «сразу после инцидента» самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

Командные пункты сирийских ПВО, как заверил Лавров, Москва оснастит автоматизированными системами управления, которые есть только у вооруженных сил России.

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Помимо этого, российские военные, по данным министра, будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Как сообщал УНИАН, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после ошибочного поражения российского разведывательного самолета Ил-20 Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, чтобы «остудить горячие головы» в Израиле.

В ночь на 18 сентября российский Ил-20 с 15 военными исчез с экранов радаров над Средиземным морем у берегов Сирии, в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории.

По версии Минобороны РФ, «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла во время атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия». Позже стало известно, что самолет случайно сбили сирийские средства ПВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал сбивание сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».

18 сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20, сбитого сирийскими войсками.