Госдеп обвинил Россию в попытке усложнить жизнь всем американцам

В США прогнозируют, что Кремль планирует повторить свое вмешательство на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Кремль в попытках "усложнить жизнь всем американцам" перед выборами в Конгресс и местные органы власти, которые пройдут в ноябре.

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Об этом он заявил в интервью телекомпании CBS, передает "Голос Америки". Помпео напомнил о выводах разведки США о том, что РФ вмешивалась в американские президентские выборы-2016.

В США прогнозируют, что Кремль планирует повторить свое вмешательство на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Отвечая на вопрос о намерениях Кремля, Помпео подчеркнул: "Не сомневаюсь, что РФ прилагает все усилия, чтобы усложнить жизнь всем американцам". "Это продолжается десятилетиями, поэтому американский народ должен знать, что правительство США активно работает над тем, чтобы РФ, Китай, Иран и Северная Корея, все те, у кого есть злые намерения по отношению к Америке, не имели возможности существенно вмешиваться в американские выборы", - отметил он. "Мы усердно работаем над этим, и я уверен, что мы сможем этого достичь", - отметил госсекретарь.

Когда у Помпео спросили, уверена ли администрация президента Трампа в безопасности выборов в ноябре, он ответил: "Да. В этом нет никаких сомнений".

В ответ на вопрос, будут ли США жестко противодействовать РФ, политик отметил: "Бесспорно. Действующая администрация противодействует России сильнее, чем любая другая администрация с времен "холодной войны".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применение санкций против иностранцев, которые принимают участие во вмешательстве в американские выборы.

В США планируют потратить $380 млн на обеспечение безопасности выборов в Конгресс.