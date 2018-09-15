Россия пыталась подорвать санкции против КНДР - госсекретарь США

Помпео выразил надежду на то, что соответствующий комитет ООН сохранит свою независимость и не позволит никакой стране переписать текст резолюции.

Россия пыталась подорвать санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР.

Об этом выступая на брифинге для прессы заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает РБК.

По его словам, происходило это путем попытки внесения поправок в доклад комитета 1718, который отвечает за ограничения против Пхеньяна.

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В ходе выступления, Помпео выразил надежду на то, что соответствующий комитет ООН сохранит свою независимость и не позволит никакой стране переписать текст резолюции.

Государственный секретарь США подчеркнул, что именно нынешняя политика санкций позволила президенту Дональду Трампу убедить лидера КНДР Ким Чен Ына в необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее УНИАН сообщал, что посол США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций.