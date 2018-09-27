Полиция Нидерландов предотвратила масштабный теракт, задержав 7 человек

Подозреваемые планировали осуществить теракт с помощью смертников, вооруженной автоматического оружия, а также взорвать автомобиль.

Полиция Нидерландов арестовала 7 человек по подозрению в организации масштабного теракта.

В прокуратуре рассказали, что полицейские арестовали мужчин в городах Арнем (примерно в 100 километрах к югу от Амстердама) и Верт (южной части Нидерландов вблизи границ Германии и Бельгии), пишет УП со ссылкой на Associated Press.

Разведка страны выяснила, что подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, а также взорвать в другом месте автомобиль.

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Лидером группы считают 34-летнего жителя Арнема иракского происхождения. В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". Возраст других подозреваемых колеблется от 21 до 34 лет.

Отмечается, что задержанные пытались получить автоматы АК-47, пистолеты, гранаты и составляющие для бомб. Кроме того, они искали возможности, чтобы научиться пользоваться этим оружием.

В прокуратуре отметили, что в этом месяце они ускорили расследование из-за активизации подготовки самих подозреваемых.

Напомним, весной в Берлине полиция провела антитеррористическую операцию, обыскав девять разных локаций столицы Германии