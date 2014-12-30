МВФ приостановил финансовую помощь Греции

По словам представителя МВФ Джерри Райса, следующий кредитный транш Греции может быть выплачен только после проведения парламентских выборов в январе 2015 года и формирования нового правительства, сообщает DW.DE. Как отметил Джерри Райс, переговоры "тройки" международных кредиторов (МВФ, Европейского Центробанка и Еврокомиссии) с Афинами возобновятся лишь тогда, когда будет новое правительство.

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По его словам, сейчас в Греции нет неотложной потребности в финансовой поддержке. Программа финансовой помощи Греции была продлена 8 декабря на 2 месяца - до февраля 2015 года. За это время специалисты должны были проверить греческую финансовую ситуацию, чтобы впоследствии решить, выплачивать Афинам очередной заем объемом 7 млрд евро. В противном случае, как заявляли в греческом правительстве, стране этой весной грозит неплатежеспособность.

Тем временем Греция готовится к проведению досрочных парламентских выборов, поскольку депутаты накануне не смогли с третьей попытки избрать президента страны. Согласно греческому законодательству, после этого парламент распускают и назначают новые выборы.

Евросоюз, МВФ и Европейский Центробанк с 2010 года спасали Грецию от банкротства с помощью программ помощи объемом 240 млрд евро. В ответ правительство в Афинах обязалось экономить и проводить непопулярные реформы.