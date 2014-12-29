Парламент Греции провалил последнюю попытку избрать президента и будет распущен

Кандидатуру Димаса выдвинул премьер-министр Антонис Самарас, чье правительство теперь должно уйти в отставку. Парламент должен быть распущен в течение десяти дней, сообщает Евроньюс.

Это было третье и окончательное голосование. Оно было поименным - спикер парламента произносил имя каждого депутата, который должен был или назвать имя кандидата - “Ставрос Димас” - если он поддерживал его кандидатуру, или сказать - “присутствует” - если он не поддерживал ее.

Проправительственная коалиция имеет 155 депутатов в парламенте, значит только ее голосами президента избрать было невозможно.

Читайте такжеПарламент Греции не смог избрать президента в первом туреРоль президента в Греции является церемониальной, одновременно, его неизбрание принципиально изменило ход событий в стране, и теперь Греция предстала перед досрочными парламентскими выборами. Они состоятся 25 января.

Согласно последним соцопросам, самой популярной сейчас является партия “Сириза” - относительно новое политическое образование, которое получило существенную (и неожиданную) поддержку на местных выборах в Греции весной.

“Сириза” выступает в оппозиции к правительству Самараса и, хоть и обещает оставить Грецию в еврозоне, стремится упразднить некоторые из договоренностей, которые существуют между Грецией и международными финансовыми институтами.

“Сириза” против сокращений расходов бюджета и именно поэтому является такой популярной среди избирателей. Вместе с тем, даже если “Сириза” и победит в следующих выборах, вряд ли ей удастся набрать большинство. А это в свою очередь продолжит ситуацию противостояния в парламенте, когда депутаты не способны ни о чем договориться и двигаться вперед.

За последние месяцы экономика Греции демонстрирует признаки оздоровления и впервые за много лет начала расти, вместо того, чтобы сокращаться. В то же время, безработица остается высокой - 25%. Тем, кто работает, снизили зарплату, там же, как снижены социальные выплаты - пенсии и т.д.

Из-за турбулентных событий в парламенте и общей политической неопределенности греческие рынки испытывают падение цен - этим утром они снизились примерно на 11%.

Для этого голосования из тюрьмы временно выпустили семерых депутатов крайне-правой партии “Золотой рассвет”. Представители Антониса Самараса ранее отрицали, что премьер якобы вел переговоры с “Золотым рассветом”, чтобы получить поддержку этой фракции во время голосования. Крайне-правые устроили беспорядки в парламенте, как и ожидалось, чтобы привлечь внимание к себе и своей политической программе.