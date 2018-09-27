National Interest: США построят сотни ядерных ракет в 2020-х годах

Американские военные хотят обновить свой устаревший арсенал межконтинентальных ракет, построенных еще в 70-х годах.

Военно-воздушные силы США делают конкретные шаги в направлении ускорения ограниченного и постепенной построения межконтинентальных баллистических ракет следующего поколения.

Они понадобятся Пентагону для выполнения более агрессивной ядерной стратегии, описанной в «Перосмотре ядерной позиции» нынешней администрации в Белом доме, пишет National Interest.

Как отмечается, уже сейчас достигнут значительный технологический прогресс в разработке и «системном проектировании» нового арсенала МБР, которые будут называться силами "стратегического сдерживания наземного базирования» (GBSD). Эти ракеты будут служить США до 2070-х годов.

Читайте такжеNational Interest: Самая большая ядерная бомба в истории России была бы бесполезной в бою

Издание напоминает, что последняя версия «Пересмотра ядерной позиции», которая была обнародована в начале текущего года, призывает увеличить роль ядерного оружия в рамках более широкой стратегии сдерживания. В частности, это предлагается сделать с помощью новых ядерных ракет ограниченного действия, которые будут базироваться на подводных лодках.

«Мы берем «Пересмотр ядерной позиции» от 2010 года и ставим его с ног на голову. Новых задач не появилось. Но этот новый документ меняет контекст и призывает к развертыванию большего количества оружия. Поэтому надо выполнить задачу и вовремя», - сказал командир Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэй.

Военно-воздушные силы планируют начать запуски новых МБР в начале 2020-х годов в рамках долгосрочного плана разработки и развертывания следующего поколения межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками до конца следующего десятилетия. Новое американское оружие будет иметь улучшенные характеристики в вопросе радиуса действия, эксплуатационной пригодности, технологий прицеливания и летальности.

Читайте также: Business Insider: Россия угрожала министру обороны США ядерным ударом

«Итогом того, что мы делаем, станет серьезная и широкая кампания, которая отражает возобновленный интерес», - сказал Рэй.

Контракты на разработку, тестирование и запуск новых МБР от ВВС США получили компании Northrop Grumman и Boeing. Это произошло еще в прошлом году. На фазу, собственно, разработки им отведено три года, после чего ВВС планируют перейти к этапу проектирования и производства, а также развертывания новых ракет. В целом американская армия собирается построить около 400 новых GBSD, чтобы обновить ядерный арсенал, построенный еще в 1970-х годах. В частности, новые ракеты заменят старые Minuteman III, которые создал Boeing во времена Холодной войны.