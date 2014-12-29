В Москве начали перекрывать Манежную площадь - соцсети (фото )

20:44, 29 декабря 2014
Мир
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В соцсетях появились фото металлических заграждений, которыми якобы собираются перекрывать Манежную площадь в Москве в случае проведения митинга сторонников братьев Навальных.

На Манежной площади в Москве появился материал для металлических заграждений / @euro_manezhka

Фото выложены пользователем Твиттера @euro_manezhka.

"Уже перекрывают. Отличный материал для баррикад", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня московский суд внезапно перенес запланированное на 15 января оглашение приговора братьев Навальным по делу "Ив Роше" на вторник, 30 декабря.

Сторонники российского оппозиционера в ответ заявили о переносе запланированного митинга тоже на 30 декабря. На странице события в Facebook о готовности присоединиться к митингу заявили уже более 11 тысяч человек.

@euro_manezhka

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