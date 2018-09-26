Великобритания собирается сдерживать атаки России мини-субмаринами в стиле Джеймса Бонда

Футуристические подводные лодки будут бороться против вероятных российских диверсантов.

Министр обороны Великобритании Гевин Уильямсон согласовал выделение 80 миллионов фунтов стерлингов на покупку мелководных боевых субмарин.

Как пишет Daily Star, проблема в том, что обычные ядерные подводные лодки слишком велики, чтобы их применять в прибрежных регионах. Однако, мини-субмарины позволят военным водолазам добраться до цели незаметно. Такие подводные аппараты производит американская компания Teledyne Brown Engineering. Они уже стоят на вооружении морских котиков США.

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Шестиметровые боевые машины цепляются к задней части обычных больших субмарин. На их борту могут разместиться до шести бойцов отряда специального назначения. Миниатюрные подводные лодки могут действовать в радиусе 200 километров. В британской армии они заменят старые суда, способные разместить на борту до трех солдат.

«Угроза со стороны России больше всего нас тревожит. И мы постоянно держим руку на пульсе, чтобы гарантировать, что мы ведем в этой игре. Они кажутся сильными, но большая часть их оборудование устарело», - сказал изданию неназванный чиновник.

В свою очередь, в британском Минобороны отказались давать комментарий.