Власти Берлина запретили российскому режиссеру возводить стену в центре города

По задумке Хржановского, в центре города планировалось возвести Берлинскую стену, разделявшую столицу Германии с 1961 по 1989 год.

Власти Берлина не позволили российскому кинорежиссеру Илье Хржановскому построить в центре города инсталляцию «ДАУ: Свобода», посвященную послевоенному разделению Германии. Об этом пишет The Guardian.

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По словам представителя муниципальных властей Маттиаса Танга, запрет связан с безопасностью граждан. Авторы планировали открыть инсталляцию в середине октября, однако подали заявку слишком поздно. Власти посчитали, что выставка не предусматривает достаточное число пожарных выходов и может затруднить доступ пожарных машин к зданиям.

По задумке Хржановского, в центре города планировалось возвести Берлинскую стену, разделявшую столицу Германии с 1961 по 1989 год. Желающим посетить выставку следовало бы получать специальную визу и проходить пограничный контроль.

Танг подчеркнул, что запрет не связан с содержанием выставки. Он добавил, что, если авторы готовы перенести открытие на более позднее время, власти Берлина готовы помочь им разработать план, который устроит пожарных и полицию.

Открытие инсталляции было приурочено к премьере фильма Хржановского «Дау», посвященного лауреату Нобелевской премии советскому физику-теоретику Льву Ландау.