Умер продюсер "Звездных войн"

Продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет.

Кинорежиссер и продюсер фильмов "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда" и "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц умер на 79-м году жизни.

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Об этом в понедельник сообщает журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на семью кинематографиста. По данным СМИ, он скончался в Лондоне от рака.

Наибольшую популярность Гэри Курц приобрел благодаря своей работе над фильмами "Американские граффити", "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда", "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар".

Ранее сообщалось, что актер британского происхождения Эл Мэттьюс, снимавшийся в фантастическом фильме "Чужие", скончался на 76-м году жизни. Тело мужчины нашли в его собственном доме в Испании.