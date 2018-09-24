Навального задержали на выходе из СИЗО после 30-дневного ареста (видео)

На свободе он провел всего несколько секунд.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве сразу же после выхода из-под ареста.

Правоохранители посадили его в автобус и вывезли в неизвестном направлении, говорится в сюжете ТСН.

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По данным соратников политика, против российского оппозиционера открывают очередное дело. На этот раз за нарушение проведения митинга. Речь идет о протесте 9 сентября в Москве, во время которого травмы получил полицейский.

"Алексей Навальный в ОВД "Даниловский", ему оформляют новое административное дело по ст.20.2 ч.4 КоАП. Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. "Нарушения при проведении митинга, которые нанесли вред здоровью человека", - написал на своей странице в Twitter один из членов команды Навального, глава его штаба на прошлых президентских выборах в РФ Леонид Волков.

Напомним, 9 сентября по всей России в единый день голосования состоялись массовые протесты. Тогда тысячи людей выступили против пенсионной реформы, и Навального считают одним из организаторов этого протеста. Активисты протестовали с многочисленными плакатами и выкрикивали "верните наши деньги", "Путин – вор", "импичмент" и "долой царя". За весь день правоохранители

Более тысячи задержанных и дела о нападение на копов: последствия массовых протестов в России задержали более тысячи человек, а также возбудили ряд дел по обвинениям в нападении на полицейских.