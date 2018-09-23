Правительство Британии готовит досрочные выборы в ноябре - СМИ

Досрочные выборы необходимы, чтобы Мэй получила поддержку своего плана "Чекерс" по выходу страны из Евросоюза и сохранила работу.

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно готовит проведение досрочных парламентских выборов, чтобы получить поддержку общественности после того, как лидеры ЕС отвергли план Мэй о Brexit.

Об этом сообщило в воскресенье издание The Sunday Times со ссылкой на два источника в команде британского премьера. По данным издания, выборы запланированы на ноябрь, пишет Европейская правда.

Досрочные выборы необходимы, чтобы Мэй получила поддержку своего плана "Чекерс" по выходу страны из Евросоюза и сохранила работу.

Один из источников издания сообщил, что Мэй готова уйти в отставку следующего лета, чтобы избежать вотума недоверия в правительстве.

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После неформального саммита ЕС в Зальцбурге Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией относительно Brexit зашли в тупик. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный Мэй "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.

Государства-члены ЕС и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье уже давно предупреждают о том, что они не примут предложения Терезы Мэй. Брюссель утверждает, что ее план разделит единый рынок ЕС.