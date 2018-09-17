"Или мой Brexit, или никакого": Мэй поставила ультиматум парламенту Великобритании

Члены парламента Великобритании имеют выбор: либо выбрать предложенный Терезой Мэй вариант соглашения с ЕС о Brexit, или вообще не иметь никакого соглашения, заявила премьер-министр Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула членам британского парламента ультиматум относительно будущего соглашения с Брюсселем о выходе Великобритании из состава ЕС - так называемом Brexit.

Об этом она заявила в понедельник, 17 сентября, в интервью телеканалу BBC, сообщает DW.

По ее словам, парламентариям предстоит проголосовать за вариант соглашения с ЕС о Brexit, предложенный Мэй. В противном случае не будет никакого другого соглашения, подчеркнула британская премьер-министр.

"Альтернативой этому (варианту соглашения, на котором настаивает Мэй. - Ред.) будет отсутствие какого-либо соглашения", - подчеркнула глава британского правительства, которую цитирует агентство новостей AP.

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Тем временем директриса-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предостерегла от значительного ущерба для экономики Соединенного Королевства, если Лондон и Брюссель не заключат соглашения о Brexit.

Об этом Лагард заявила в этот же день, представляя доклад о состоянии экономики Великобритании. По ее мнению, следует считаться с "худшими последствиями" в случае непродуманного выхода. "Чем больше препятствий для торговли будут новые отношения (между ЕС и Великобртанією. - Ред.), тем дороже это будет стоить", - сказала Лагард, цитирует агентство новостей Reuters.

Напомним, Великобритания, по правилам, оставить Европейский Союз 29 марта 2019 года, через два года после подачи соответствующей заявки. В начале сентября Тереза Мэй отвергла проведение повторного референдума о Brexit. Так же до сих пор руководство консерваторов и лейбористов отвергало возможность проведения второго всенародного голосования по Brexit. Однако недавние опросы среди британцев показывают, что большинство уже не хочет выхода из ЕС.