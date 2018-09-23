Иран вызвал представителей Британии, Дании и Нидерландов после теракта на военном параде

Отмечается, что все трое представителей европейских стран выразили свое сожаление в связи со случившимся.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании после теракта на военном параде в Ахвазе, передает IRNA.

«Это неприемлемо, что эти организации (террористов, причастных к нападению) не числятся в списке террористических организаций Европейского Союза в связи с тем, что они не совершали террористических атак в Европе», — сказал представитель иранского МИДа.

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Отмечается, что все трое представителей европейских стран выразили свое сожаление в связи со случившимся. Послы Дании и Нидерландов также заявили, что в ближайшее время передадут руководству внешнеполитических ведомств обеих стран это заявление, а также выразили готовность содействовать в поимке организаторов нападения.

Ранее в Иране заявили, что отрицают связь «Исламского государства» с терактом на военном параде.

Как сообщал УНИАН, жертвами стрельбы на параде стали 24 человека, еще 53 получили ранения. По словам очевидцев, огонь по толпе открыла группа мужчин в военной форме. Двое предполагаемых боевиков были убиты, еще двое задержаны. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма» и США.