В Иране во время военного парада произошла стрельба, есть жертвы - СМИ

Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Группа вооруженных мужчин открыла огонь по людям, которые собрались на улице, чтобы наблюдать за военным парадом в городе Ахвази на юго-западе Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

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Неизвестные из-за спин чиновников, присутствующих на трибуне, открыли огонь по людям во время военного парада.

В результате атаки несколько человек погибли. Сообщается также, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Чиновники в ходе теракта не пострадали.

По данным агентства, полиции удалось застрелить четверых или пятерых нападающих.

Иран сейчас проводит ряд парадов в городах страны для празднования начала войны с Ираком 1980-88 годов.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Афганистане в результате теракта погибло 32 человека.