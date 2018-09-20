Американский фотограф создает подводные снимки в стиле барокко (видео)

При этом автор не использует пост-обработку для своих работ.

Американский фотограф Кристи Ли Роджерс создает в воде шедевры в стиле барокко. Важную роль в фотографии играет свет, который создает особый антураж вокруг моделей и напоминает картины, нарисованные масляными красками.

Кристи создает современные подводные фотографии, которые можно сравнить с картинами мастеров барокко, например, с Микеланджело и Караваджо. Свои работы фотограф называет «музами». Каждая из них была снята поздно ночью в освещенном бассейне. Стоит отметить, что автор не использует пост-обработку для своих работ.

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Фотографии Роджерс были представлены на выставках по всей территории США и Европы. Их можно найти в частных коллекциях по всему миру. Также фотограф была отмечена в международных журналах, в том числе Harper's Bazaar Art China, EYEMAZING, Monaco Matin, Casa Vogue, Photo Technique и др. В настоящее время она живет и работает в Лос-Анджелесе, Калифорния и Каилуа, Гавайи.