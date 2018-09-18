Боец MMA Монсон после избрания в РФ депутатом заявил о несогласии с политикой "неприлично богатого" Путина

Спортсмен утверждает, что он не поддерживает "Единую Россию", несмотря на то, что был выбран по ее списку.

Джефф Монсон, американский боец в стиле смешанных единоборств, 9 сентября стал депутатом в Красногорске.

Как пишет Инопресса со ссылкой на The Times, Монсон, закончивший магистратуру по психологии и работавший детским психологом до того, как заняться боями в MMA, уверяет, что его приход в политику - продуманный шаг, который, как он надеется, даст ему возможность для помощи российским детям, нуждающимся в поддержке, в том числе для открытия школ боевых искусств по всей стране.

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«Терпеть не могу, когда меня называют "полезный дурак" и типа того. Я человек умный, я прекрасно знаю, что происходит. Конечно, Кремль меня использует или пытается использовать. Но я не держу язык за зубами. Я говорю то, что думаю, даже если это не обходится без последствий», – утверждает новоиспеченный российский депутат.

"Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России. Как он получил это богатство? Может быть, запустил руки в какие-то...", – сказал Монсон, добавив: "Послушайте, не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия - это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами".

Спортсмен утверждает, что он не поддерживает "Единую Россию". «Да, меня выбрали по ее списку, но я независимый депутат. Я не совпадаю во взглядах с Путиным по его политической платформе. И точка. Думаю, он хочет России всего наилучшего, но он хочет прийти к этому не таким путем, которым пошел бы я", – сказал боец.

При этом издание уточняет, что Монсон - сторонник внешней политики Путина, в том числе военных кампаний в Сирии и агрессии в Украине, цель которых, по его словам, - «противодействие гегемонии США».