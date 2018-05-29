Скандальный американский боец и "гражданин ЛНР" получил российское гражданство

14:24, 29 мая 2018
Мир
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Ранее Монсон получил "гражданство ЛНР" /twitter.com/ChristopherJM

Соответствующий приказ уже подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Русская служба ВВС".

"Принять к гражданству Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, который родился 18 января 1971г. в Соединенных Штатах Америки", - говорится в приказе. 

47-летний Монсон является двукратным победителем соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

В последние годы Монсон стал терять популярность в США и всё чаще выступал в России. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт.

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Самым известным поединком Монсона в России стал бой с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года, в котором судьи присудили победу российскому спортсмену.

Монсон выражал поддержку оккупантам на востоке Украины и ездил туда с выступлениями.

Ранее сообщалось, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вручил "паспорт" так называемой ДНР российскому актеру, известному своей украинофобской позицией, Ивану Охлобыстину.

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Теги: #США#Россия#гражданство#бои без правил