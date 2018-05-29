Скандальный американский боец и "гражданин ЛНР" получил российское гражданство
Американский спортсмен, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство.
Соответствующий приказ уже подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Русская служба ВВС".
Putin has granted Russian citizenship to @JeffMonson, reports Russia's TASS news agency. https://t.co/y8l4FGwrVS Recall that Monson, now a collector of passports it seems, was the first American to accept one from the so-called "Luhansk People's Republic." pic.twitter.com/EyYR3WcT1N— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 29, 2018
"Принять к гражданству Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, который родился 18 января 1971г. в Соединенных Штатах Америки", - говорится в приказе.
47-летний Монсон является двукратным победителем соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
В последние годы Монсон стал терять популярность в США и всё чаще выступал в России. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт.
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Самым известным поединком Монсона в России стал бой с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года, в котором судьи присудили победу российскому спортсмену.
Монсон выражал поддержку оккупантам на востоке Украины и ездил туда с выступлениями.
Ранее сообщалось, что главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко вручил "паспорт" так называемой ДНР российскому актеру, известному своей украинофобской позицией, Ивану Охлобыстину.