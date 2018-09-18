Режиссер сделал предложение своей любимой прямо со сцены премии "Эмми" (видео)

Наверняка, этот случай запомнится как один из самых романтичных и трогательных моментов в истории премии «Эмми».

Гленн Вейс, получивший премию «Эмми» за лучшую режиссуру комедийно-музыкального шоу, (Вейс срежессировал 90-е вручение кинопремиеи «Оскар») во время речи на церемонии награждения сделал предложение своей девушке Джен Свендсен.

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Режиссер сначала вспомнил о своей матери, которая умерла за две недели до торжества, отмечает "Дождь".

Затем он обратился к Свендсен с вопросом: «Тебе, наверное, интересно, почему я не люблю называть тебя своей девушкой? Потому что я хочу называть тебя своей женой». Зрители начали аплодировать, на что Вейс произнес: «Я еще не спрашивал!» В итоге, когда Свендсен вышла на сцену к режиссеру, она приняла его предложение.

Наверняка, этот случай запомнится как один из самых романтичных и трогательных моментов в истории премии «Эмми».