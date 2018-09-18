В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук (видео)

Компьютер женщина перевозила в сумке, но по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.

В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Это произошло в тоннеле, на перегоне между станциями. Компьютер женщина перевозила в сумке. И вдруг по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.

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Сначала громкий взрыв пассажиры приняли за теракт. Внутри поезда началась паника. Впоследствии сработала пожарная сигнализация, а кто-то из пассажиров погасил небольшое пламя огнетушителем.

Ранее в Кременчуге в результате взрыва в служебном автомобиле баллона с кислородом погиб мужчина.