В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук (видео)
12:41, 18 сентября 2018Мир
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Компьютер женщина перевозила в сумке, но по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.
У Мадриді в одному з вагонів метро вибухнув ноутбук
В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Это произошло в тоннеле, на перегоне между станциями. Компьютер женщина перевозила в сумке. И вдруг по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.
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Сначала громкий взрыв пассажиры приняли за теракт. Внутри поезда началась паника. Впоследствии сработала пожарная сигнализация, а кто-то из пассажиров погасил небольшое пламя огнетушителем.
Ранее в Кременчуге в результате взрыва в служебном автомобиле баллона с кислородом погиб мужчина.
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