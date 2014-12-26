В Турции за оскорбление президента арестовали школьника
10:25, 26 декабря 2014Мир
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Турецкая полиция арестовала 16-летнего школьника, которого обвиняют в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
REUTERS
Как сообщае Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, подросток был арестован после того, как публично обвинил Эрдогана и правящую партию Турции в коррупции в ходе протестной акции в Анатолии.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу поддержал действия полиции, заявив, что к президенту нужно относиться с уважением.
Читайте такжеВ Турции начались аресты оппозиционных журналистовСогласно турецкому законодательству, оскорбление главы государства является уголовным преступлением и может караться тюремным сроком до четырех лет.
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