В Турции за оскорбление президента арестовали школьника

Как сообщае Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ, подросток был арестован после того, как публично обвинил Эрдогана и правящую партию Турции в коррупции в ходе протестной акции в Анатолии.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу поддержал действия полиции, заявив, что к президенту нужно относиться с уважением.

Читайте такжеВ Турции начались аресты оппозиционных журналистовСогласно турецкому законодательству, оскорбление главы государства является уголовным преступлением и может караться тюремным сроком до четырех лет.