В Москве скончался священник и диссидент Глеб Якунин

В 1962 году Якунин был рукоположен в сан священника, но в мае 1966-го церковной властью был «запрещен в служении до покаяния», передает Радио Свобода.

Глеб Якунин - один из старейших членов московской Хельсинкской группы. Участвовал в диссидентском движении, отсидел 5 лет в лагере для политзаключенных «Пермь-37», а затем два с половиной года провел в ссылке в Якутии.

В начале 90-х годов занялся активной политической деятельностью, стал сопредседателем движения «Демократическая Россия». В 1990 году избран народным депутатом РСФСР, был заместителем председателя комитета Верховного Совета России по свободе совести.

Читайте такжеСкончался британский певец Джо Кокер

В 1993 году Русская православная церковь наложила запрет на участие священников в выборах в органы представительной и исполнительной власти. Однако Глеб Якунин вопреки этому решению был избран депутатом Госдумы России. После чего его лишили сана священника. В 1997 году его отлучили от Русской православной церкви.