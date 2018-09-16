Мэр Лондона призвал провести второй референдум относительно Brexit - СМИ

По его словам, премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно исключала возможность проведения второго референдума после голосования за выход из ЕС.

Мэр Лондона Садик Хан призвал провести второй референдум относительно выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

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Об этом Хан написал в статье в Observer, сообщает Reuters.

"Великобритания должна покинуть Европейский Союз 29 марта. Но планы премьер-министра Терезы Мэй относительно Brexit все еще не урегулированы, некоторые законодатели, а также руководители профсоюзов и бизнеса все чаще утверждают, что люди должны иметь решающее мнение относительно любого соглашения с Брюсселем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно исключала проведение второго референдума после голосования за выход из ЕС.

В то же время Хан обвинил правительство в манипуляции переговорами по соглашению с ЕС и сказал, что угроза "жизненным стандартам и экономике слишком велика для того, чтобы избиратели не имели права высказать собственное мнение".

"Это означает публичное голосование за соглашение по Brexit, предложенное правительством, или выход без соглашения о Brexit, или возможность остаться в ЕС", - написал Хан.

Как сообщалось, по результатам опроса, проведенного телеканалом Sky News, 78% британцев недовольны работой правительства во время переговоров по Brexit, и только 10% респондентов ее одобрили.