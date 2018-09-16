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Мэр Лондона призвал провести второй референдум относительно Brexit - СМИ

14:38, 16 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом Хан написал в статье в Observer, сообщает Reuters.

"Великобритания должна покинуть Европейский Союз 29 марта. Но планы премьер-министра Терезы Мэй относительно Brexit все еще не урегулированы, некоторые законодатели, а также руководители профсоюзов и бизнеса все чаще утверждают, что люди должны иметь решающее мнение относительно любого соглашения с Брюсселем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно исключала проведение второго референдума после голосования за выход из ЕС.

В то же время Хан обвинил правительство в манипуляции переговорами по соглашению с ЕС и сказал, что угроза "жизненным стандартам и экономике слишком велика для того, чтобы избиратели не имели права высказать собственное мнение".

"Это означает публичное голосование за соглашение по Brexit, предложенное правительством, или выход без соглашения о Brexit, или возможность остаться в ЕС", - написал Хан.

Как сообщалось, по результатам опроса, проведенного телеканалом Sky News, 78% британцев недовольны работой правительства во время переговоров по Brexit, и только 10% респондентов ее одобрили.

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Теги: #Лондон#Brexit