Мэр Лондона призвал провести второй референдум относительно Brexit - СМИ
Мэр Лондона Садик Хан призвал провести второй референдум относительно выхода Великобритании из состава Европейского Союза.
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Об этом Хан написал в статье в Observer, сообщает Reuters.
"Великобритания должна покинуть Европейский Союз 29 марта. Но планы премьер-министра Терезы Мэй относительно Brexit все еще не урегулированы, некоторые законодатели, а также руководители профсоюзов и бизнеса все чаще утверждают, что люди должны иметь решающее мнение относительно любого соглашения с Брюсселем", - говорится в сообщении.
Как отмечается, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно исключала проведение второго референдума после голосования за выход из ЕС.
В то же время Хан обвинил правительство в манипуляции переговорами по соглашению с ЕС и сказал, что угроза "жизненным стандартам и экономике слишком велика для того, чтобы избиратели не имели права высказать собственное мнение".
"Это означает публичное голосование за соглашение по Brexit, предложенное правительством, или выход без соглашения о Brexit, или возможность остаться в ЕС", - написал Хан.
Как сообщалось, по результатам опроса, проведенного телеканалом Sky News, 78% британцев недовольны работой правительства во время переговоров по Brexit, и только 10% респондентов ее одобрили.