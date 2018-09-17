Российский поэт Орлуша: на смену Путину придет "кто-нибудь еще хуже"

По оценке Андрея Орлова, власть в России настолько отдалена от людей, что для людей правители – "это не люди уже, а драконы из сказки".

На смену президенту России Владимиру Путину придет «кто-нибудь еще хуже».

В этом на 90% уверен российский поэт Андрей Орлов (Орлуша), о чем рассказал в интервью изданию «Апостроф».

«Предположим, что, как любой смертный, умирает нынешний президент России. У меня какой-то радости и ликования не будет, потому что я знаю на 90%, что на смену ему придет кто-нибудь еще хуже. Он не самый потенциально страшный человек, который есть сейчас в верхушке. А как на самом деле будет – время покажет. Давайте дождемся того дня, когда многие весело споют "Ла-ла-ла-ла", а для меня это день будет такой же, как и все другие», – сказал поэт.

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Он вспомнил, что работал в газете "Московский комсомолец", когда по очереди умирали советские руководители Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко, и это не вызывало у людей ровно никаких эмоций. «Просто людей сгоняли куда-то, они привычно скорбели в рабочее время, журналисты привычно писали траурную хрень. Власть в России настолько отдалена от людей, что для людей правители – это не люди уже, а драконы из сказки», – считает Орлов.