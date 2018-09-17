Эксперт оценил шансы на "настоящий Майдан" в России

По мнению эксперта-международника, последние протесты в РФ свидетельствуют о том, что есть определенная прослойка российского общества, недовольная действиями власти, прежде всего это - молодежь.

Протестные настроения в России пока не смогут перерасти в настоящий Майдан.

Об этом заявил эксперт по международным отношениям Максим Яли, передает «Обозреватель». По его словам, с точки зрения массовости последние митинги в РФ слишком малочисленны, чтобы привести к радикальным изменениям новой власти.

Читайте такжеВ Кремле жестокие избиения и задержания пенсионеров с детьми на вчерашних митингах назвали "законными"

"Но этот процесс все же свидетельствует о том, что есть определенная прослойка российского общества, недовольная действиями власти, прежде всего это - молодежь", - уточнил эксперт.

Также он отметил, что действия скандального российского политика Владимира Жириновского, который избил на митинге одного из участников протеста, является наглядным диагнозом российской правящей верхушки, и того, как именно она реагирует на эти процессы, как ненавидит тех, кто выступает против нее, и готов вслух заявить об этом.

"Ну, и про оторванность современного российского правящего класса от остального общества, неприятие критики, манеру угрожать преследованиями", - подытожил Яли.

Антиправительственные митинги в РФ прошли в единый день голосования. Полиция жестоко разогнала протестующих во всех городах России, задерживая пенсионеров и даже малолетних детей.