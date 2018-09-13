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Стало известно о новом романе бывшей невесты Кличко-младшего Панеттьери (фото)

14:23, 13 сентября 2018
Мир
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Подтвердил роман. Новый бойфренд опубликовал в Instagram снимок спящей Хайден Панеттьери / скриншот

Начинающий актер Брайан Хикерсон, которого сразу же после новостей о разрыве отношений Кличко и Панеттьери стали называть новым возлюбленным Хайден, выкладывает в своем аккаунте фотографии, которые подтверждают, что актриса проводит с ним много времени, пишет НВ.

При этом в одной из последних сторис Хикерсон прямо называет Хайден своей девушкой. Он опубликовал снимок спящей Панеттьери, рядом с которой умостилась его собака, и подписал его: "Нет ничего сексуальнее чем то, когда твоя девушка любит твою собаку, и наоборот".

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Теги: #Кличко и Панеттьери