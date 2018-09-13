ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

Ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.

В совете Евросоюза (ЕС) приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за подрыва территориальной целостности Украины.

Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физлиц и российских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.

«Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Европарламент поддержал идею наказать Венгрию санкциями и лишением голоса в Совете ЕС.