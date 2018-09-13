В Белом доме знали, что Сирия избавилась не от всех запасов химоружия - экс-госсекретарь США

Джон Керри согласился c политикой действующего президента Дональда Трампа в том, что применение силы против Сирии в сложившихся обстоятельствах приемлемо.

Администрация Барака Обамы знала, что правительство Сирии избавилось не от всех запасов химического оружия, режим Башара Асада «оставил кое-что».

Об этом заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в эфире телеканала Fox News, передает РБК.

«Мы говорили, что избавились на 100% от задекларированного химического оружия. Это то, что смогла отследить Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — рассказал Керри.

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«Мы знали, что Асад сохранил кое-что, и пытались выйти с этим в Совет Безопасности ООН, однако, к сожалению, мы не добились своего, потому что Россия начала свои игры», — пояснил бывший госсекретарь.

Керри согласился политикой действующего президента Дональда Трампа в том, что применение силы против Сирии в сложившихся обстоятельствах приемлемо, однако посетовал на недостаток дипломатических усилий.

По его словам, без участия Ирана, России и других стран урегулирование в Сирии невозможно.

Ранее советник президента США Дональда Трампа заявил, что США, Великобритания и Франция решили применить к режиму Башара Асада "более жесткие" меры, чем прежде, если Дамаск вновь использует химическое оружие.