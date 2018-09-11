Ответ на применение Асадом химоружия в Сирии будет жестким - советник Трампа

Новое применение химического оружия со стороны сирийской армии повлечет за собой "значительно более жесткий ответ".

США, Великобритания и Франция решили применить к режиму Башара Асада "более жесткие" меры, чем прежде, если Дамаск вновь использует химическое оружие.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает Радио Свобода.

В совместном заявлении Вашингтона, Лондона и Парижа сказано, что новое применение химического оружия со стороны сирийской армии повлечет за собой "значительно более жесткий ответ" по сравнению с предыдущими авиаударами.

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"В последние дни мы пытались донести мысль о том, что, если в третий раз будет применено химическое оружие, то реакция будет значительно более жесткой", – сказал Болтон, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам три стороны проводят консультации и разделяют общую позицию.

Как сообщило в августе агентство Bloomberg со ссылкой на источники, у США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают повстанцы. Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия новый удар по стране будет сильнее предыдущих.

9 сентября The Wall Street Journal сообщил, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению провинции Идлиб применить хлор.